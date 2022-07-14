Клубы РПЛ согласовали реформу Кубка России

В четверг, 14 июля, собрание клубов РПЛ обсудило новый формат возможных турниров.

По информации ТАСС, в новом сезоне Кубок России будет разыгран в обновленном формате, а Кубок Российской премьер-лиги проводиться не будет.

«Принято решение о том, что Кубка лиги не будет. Планируется провести Кубок России в формате, который должен был быть в Кубке РПЛ», - приводит ТАСС слова гендиректора ЦСКА Романа Бабаева.

Напомним, что изначально Кубок лиги рассматривался как вариант замещения игровой практики в еврокубках.