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Клубы РПЛ согласовали реформу Кубка России

Клубы российской премьер-лиги приняли решение провести Кубок России в новом формате.
14 июля 2022 14:07
автор: Сергей Иванов

В четверг, 14 июля, собрание клубов РПЛ обсудило новый формат возможных турниров.

По информации ТАСС, в новом сезоне Кубок России будет разыгран в обновленном формате, а Кубок Российской премьер-лиги проводиться не будет.

«Принято решение о том, что Кубка лиги не будет. Планируется провести Кубок России в формате, который должен был быть в Кубке РПЛ», - приводит ТАСС слова гендиректора ЦСКА Романа Бабаева.

Напомним, что изначально Кубок лиги рассматривался как вариант замещения игровой практики в еврокубках.

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