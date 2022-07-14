«Золотые медали в чемпионате и победа в Кубке России». «Спартак» определился с целями на новый сезон

Красно-белые определились с задачами, которые стоят перед командой на стартующий в пятницу новый сезон российской премьер-лиги.

- Совет директоров определил цель «Спартака» на сезон. Это золотые медали в чемпионате и победа в Кубке России. Других целей у клуба не будет никогда, - цитирует «РБ Спорт» гендиректора московской команды Евгения Мележикова.

Добавим, что в первом туре РПЛ сезона-2022/23 «Спартак» 16 июля в гостях встретится с «Ахматом». Матч состоится на «Ахмат-Арене» в Грозном и начнется в 20:00 по московскому времени.