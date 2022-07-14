Бабаев заявил, что ЦСКА ставит перед собой задачу одержать победу в Кубке России

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев сообщил о том, что армейский клуб хочет завоевать Кубок России в сезоне-2022/23.

– У ЦСКА в этом сезоне есть задача выиграть Кубок России? Задача есть всегда. Тем более будет такой интересный формат, надеюсь, если РФС поддержит. Поэтому будем стремиться, – цитирует Бабаева Sport24.ru.

Отметим, что в своей истории московская команда семь раз становилась обладателем Кубка страны. В последний раз это произошло в 2013 году. Тогда в финальном матче красно-синие обыграли «Анжи» (1:1, 4:3 пен.).

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