Гаврилов заявил, что объявленные задачи «Спартака» должны подстегнуть команду

Экс-полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов оценил поставленные перед командой задачи в новом сезоне.

«А что им нужно было еще говорить? Десятое место, потом немного скрасила победа в Кубке, а потом опять с «Зенитом» – 0:4. Что им еще говорить в этой ситуации? Это все рассчитано на аудиторию, на массы. Все эти слова для болельщиков. Не может Федун сказать, что команда борется за тройку. Эти слова должны подстегнуть команду. И люди должны понять, что место в прошлом сезоне для «Спартака» неприемлемо», - приводит слова Гаврилова «Спорт день за днем».

Добавим, что в первом туре российской премьер-лиги «Спартак» сыграет 16 июля в гостях с «Ахматом». Что касается Кубка России, то его обновленный формат еще предстоит утвердить.

Напомним, что ради реформы Кубка России было принято решение отказаться от проведения Кубка лиги.