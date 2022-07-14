Алаев объяснил, почему клубы РПЛ отказались от Кубка лиги

Исполняющий обязанности президента РПЛ Александр Алаев рассказал, почему клубы приняли решение отказаться от проведения Кубка лиги в новом сезоне.

«Новый турнир в лице Кубка лиги пришлось бы согласовывать с силовыми ведомствами, партнерами и так далее. Главный плюс Кубка России — он уже согласован, переговоры о новом формате гораздо легче проводить в разрезе турнира, который уже согласован», - приводит слова Алаева Sport24.ru.

Ранее Алаев рассказал, что следующий розыгрыш Кубка страны пройдет по формуле double elimination (двойное выбывание ), которая активно используется в киберспорте.

Добавим, что наработки Кубка лиги должны быть задействованы в обновленном Кубке России.