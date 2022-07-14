Замбийка Банда, обладающая высоким уровнем тестостерона, выступит на женском чемпионате мира

Капитан сборной Замбии Барбра Банда выступит в следующем году на женском чемпионате мира по футболу.
Напомним, что спортсменка была отстранена от Кубка африканских наций из-за высокого уровня тестостерона.
«Чемпионат мира в Австралии (и Новой Зеландии), я готова, и я в форме. Выход на мундиаль многое значит и для меня, и для команды. До этого мы выступали на Олимпиаде, а теперь получим опыт игры на другом важном турнире. Очень взволнована и очень рада. Мне особо нечего сказать, но смотрите на меня на чемпионате мира», - приводит слова футболистки «Чемпионат».
Добавим, что ФИФА планирует убрать порог тестостерона для участия трансгендеров в женском футболе.
источник: Чемпионат.com