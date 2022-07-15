Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду откажется от предложения клуба из Саудовской Аравии, сообщает ESPN.

Напомним, что неназванный клуб из данной страны готов был заплатить пятикратному обладателю «Золотого мяча» 250 млн евро за два сезона.

Также EPN поясняет, слова главного тренера «МЮ» Эрика тен Хага о том, что форвард не продается. По данным источника, это решение именно клуба, а не футболиста, который хочет играть в Лиге чемпионов.

Добавим, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.