44-летний чемпион мира вратарь Джанлуиджи Буффон рассказал, когда он планирует завершить свою карьеру.

«Десять лет в «Парме» в первой жизни, затем двадцать лет в «Юве» во второй жизни, потом год в «Париже», два в «Ювентусе», а сейчас я замыкаю круг в «Парме» и учусь на втором курсе. А мне не 100. Уйти на пенсию в 55 лет? Более менее. Буду ли я тренироваться после завершения карьеры? Я много лет думал о том, когда я остановлюсь. Мысли запутываются, я думаю об этом 10 лет, но ,в итоге, всегда продолжаю. У меня был опыт, который позволяет мне познать мир футбола, но я не уверен на 100 процентов, что останусь в этом мире. Может быть, я испытаю что-то еще, я знаю футбол, я любопытный, мне нравится узнавать что-то новое», - цитирует голкипера официальный сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В прошлом сезоне Буффон провел 26 матчей за «Парму» в серии В, в которых пропустил 27 мячей и восемь раз сыграл «на ноль».