Трансфер Агаларова обойдется «Ахмату» в 1,5 млн евро и процентом от последующей продажи футболиста

Стали известны подробности трансфера форварда Гамида Агаларова из «Уфы» в «Ахмат».

Данный переход подтвердили в грозненском клубе.

По сведениям «Чемпионата», «Ахмат» заплатит 1,5 млн евро, но, в случае дальнейшей продажи форварда, половину суммы получит «Уфа».

Напомним, что Агаларов выступал за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.