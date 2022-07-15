Анзор Кавазашвили: Дзюба помешан на деньгах

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили назвал причину, по которой Артем Дзюба не нашел себе новую команду.

«Пусть Дзюбе уже и 33 года, но он по-прежнему неплохой футболист. А без клуба сидит, потому что помешан на деньгах. Артем пытается выбить как можно больше денег у своего будущего работодателя. Видимо ценник он на себя повесил огромный, если до сих пор никто не решился удовлетворить его запросы. Дзюба любит деньги, а не футбол, поэтому его нельзя считать великим футболистом», - приводит слова Кавазашвили Sport24.ru.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых форвард отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

В настоящий момент 33-летний нападающий поддерживает форму с «Рубином».