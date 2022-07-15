«Зоркий» опроверг, что Козлов умер после тренировки с кубом

«Зоркий» опроверг ранее появляющуюся информацию об обстоятельствах смерти бывшего нападающего «Спартака» Александра Козлова.

«Все комментарии мы опубликовали в своих социальных сетях. Подробности выясняются. Новости о том, что Козлов умер после тренировки на массаже — фейк, не верьте этой информации», - приводит Sport24.ru сообщения пресс-службы «Зоркого».

Козлов был воспитанником «Спартака», находился в системе клуба до 1 июля 2016 года и завоевал с ним серебро чемпионата России-2011/12.

Помимо «Спартака» он выступал за «Тосно», «Факел», казахстанский «Окжетпес», «Тюмень», «Химки» и ереванский «Арарат», последним клубом Козлова был крымский «Алустон-ЮБК», из которого он ушел в ноябре прошлого года.

С «Зорким» футболист проходил подготовку к новому сезону.