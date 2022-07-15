Стали известны обстоятельства смерти экс-футболиста «Спартака» Александра Козлова

Появились подробности смерти бывшего нападающего «Спартака» Александра Козлова.

«К новому сезону Александр готовился с «Зорким». Футболист пошел на массаж, и там ему вдруг стало плохо. Предположительно, у игрока оторвался тромб во время тренировки», - приводит «Матч ТВ» информацию своего корреспондента Сергея Ильева.

Козлов был воспитанником «Спартака», находился в системе клуба до 1 июля 2016 года и завоевал с ним серебро чемпионата России-2011/12.

Помимо «Спартака» он выступал за «Тосно», «Факел», казахстанский «Окжетпес», «Тюмень», «Химки» и ереванский «Арарат», последним клубом Козлова был крымский «Алустон-ЮБК», из которого он ушел в ноябре прошлого года.