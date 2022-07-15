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Цорн объяснил, почему «Аталанта» не переводит выплаты за Алексея Миранчука

Сумма трансфера экс-полузащитника «Локомотива» составила 14,5 млн евро.
Цорн объяснил, почему «Аталанта» не переводит выплаты за Алексея Миранчука
15 июля 2022 15:41
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Локомотив"

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал про проблемы с получением денег за продажу «Аталанте» Алексея Миранчука.

Ранее стало известно, что итальянский клуб мотивирует приостановку выплат проблемами с переводом денежных средств в российский банк. «Локомотив» открыл счет в другом финансовом учреждении РФ, но не получил на него денег.

«Денежных задержек по трансферам на выход нет. Что касается выплат «Аталанты» по Миранчуку, они не отказываются от своих обязанностей, но ждут рекомендаций ФИФА», - приводит слова Цорна Sport24.ru.

Миранчук перешел в «Аталанту» в сентября 2020 года. В прошлом сезоне чемпионата Италии он провел 23 матча за клуб из Бергамо, в которых забил два мяча и отдал пять голевых передач.

источник: Sport24.ru
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