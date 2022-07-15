В субботу стартует продажа абонементов на домашние матчи воронежского «Факела»

16 июля в 11:00 стартует продажа абонементов на домашние матчи «Факела» в сезоне-2022/2023 Мир Российской Премьер-лиги.

По абонементам болельщикам будут доступны восемь домашних матчей «Факела» (против «Динамо», «Урала», «Спартака», «Локомотива», «Торпедо», «Зенита», «Ростова» и «Краснодара»), которые команда проведет до конца календарного года. Во время зимнего перерыва в чемпионате обладатели абонементов смогут продлить их, воспользовавшись приоритетным правом на сохранение своих мест.

Схема стадиона и все подробности о покупке билетов – по ссылке.