Воронежский губернатор Гусев рассказал о ходе реконструкции стадиона «Факел»

В своем официальном телеграм-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал о том, как посетил реконструируемый стадион «Факел», куда команда планирует переехать через год

– На днях встречался с руководством белорусской компании, которая занимается реконструкцией стадиона «Факел». Если говорить о ходе строительства, подрядчик уже сделал котлован под западную, восточную и южную трибуны. Сейчас ведется бетонирование фундаментов трибун. Собираюсь лично проверить ход работ.

Наша команда вышла в Премьер-лигу, поэтому решение об увеличении вместимости стадиона до 10 тыс. мест – необходимо. Такой объект будет соответствовать первой категории и сможет принимать матчи Премьер-лиги. Стадион будет готов в 2023 году.