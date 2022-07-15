Полузащитник «Спартака» Урунов может продолжить свою карьеру в клубе чемпионата Южной Кореи

Руководство «Спартака» рассматривает возможность продажи атакующего полузащитника клуба Остона Урунова этим летом.

Как сообщает портал Championat.Asia, в подписании 21-летнего узбекистанца заинтересована южнокорейская команда «Чонбук Моторс». Отмечается, что красно-белые готовы отпустить хавбека за два миллиона евро.

Напомним, что Урунов перешел в «Спартак» в августе 2020 года. Всего в составе столичного клуба он отыграл девять матчей, забив один гол. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

В сезоне-2021/22 футболист выступал за «Уфу» на правах арендного соглашения. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, полузащитник может продолжить свою карьеру в «Химках».