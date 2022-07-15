«Химки» – «Зенит». Вендел признал лучшим игроком встречи

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел стал лучшим игроком матча первого тура чемпионата России с «Химками» (1:1).

Отметим, что в прошедшей встрече, который прошел 15 июля на «Арене Химки», 24-летний бразилец отличился забитым мячом на 17-й минуте. Ранее в СМИ сообщалось, что хавбек может покинуть петербургский клуб и перейти во «Фламенго».

Добавим, что в игре второго тура подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится 22 июля.