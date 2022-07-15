ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Химки» – «Зенит». Вендел признал лучшим игроком встречи

Бразильский футболист стал автором забитого мяча в составе петербуржцев.
«Химки» – «Зенит». Вендел признал лучшим игроком встречи
15 июля 2022 22:26
автор: Владислав Корегин
автор фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»

Центральный полузащитник «Зенита» Вендел стал лучшим игроком матча первого тура чемпионата России с «Химками» (1:1).

Отметим, что в прошедшей встрече, который прошел 15 июля на «Арене Химки», 24-летний бразилец отличился забитым мячом на 17-й минуте. Ранее в СМИ сообщалось, что хавбек может покинуть петербургский клуб и перейти во «Фламенго».

Добавим, что в игре второго тура подопечные Сергея Семака на своем поле сыграют с «Крыльями Советов». Встреча состоится 22 июля.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Защитник «Байера» Тапсоба может перейти в «Арсенал» за 50 миллионов евро
Команда АПЛ рассчитывает усилить свою оборонительную линию африканским футболистом.
15.07.2022 23:21
Футбол
автор: Владислав Корегин
Тренер «Химок» Юран заявил, что Набиуллин может продолжить свою карьеру в «Рубине» или «Торпедо»
В ближайшее время трудовое соглашение футболиста с подмосковным клубом будет расторгнуто.
15.07.2022 23:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
Форвард сборной Швейцарии Эмболо перешел в «Монако»
Ранее футболист защищал цвета менхенгладбахской «Боруссии».
15.07.2022 22:52
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Зенит» не смог выиграть у «Химок» в чемпионате России впервые с 2007 года
«Зенит» не смог выиграть у «Химок» в чемпионате России впервые с 2007 года
Ранее петербургский клуб выигрывал на протяжении девять матчей подряд.
15.07.2022 22:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Химки» – «Зенит». Вендел признал лучшим игроком встречи
«Химки» – «Зенит». Вендел признал лучшим игроком встречи
Бразильский футболист стал автором забитого мяча в составе петербуржцев.
15.07.2022 22:26
Футбол
автор: Владислав Корегин
Южнокорейский полузащитник Ин Бом приостановил свой контракт с «Рубином» до лета 2023 года
Южнокорейский полузащитник Ин Бом приостановил свой контракт с «Рубином» до лета 2023 года
Футболист защищал цвета команды РПЛ с лета 2020 года.
15.07.2022 22:11
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Зенит» на выезде не смог обыграть «Химки» в матче первого тура РПЛ
«Зенит» на выезде не смог обыграть «Химки» в матче первого тура РПЛ
В прошедшей встрече команды забили друг другу по одному мячу.
15.07.2022 21:57
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Краснодар» объявил о переходе сербского полузащитника Баньяца
«Краснодар» объявил о переходе сербского полузащитника Баньяца
Ранее сообщалось, что российский клуб заплатит за футболиста 1,6 млн евро.
15.07.2022 21:40
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Химки» близки к расторжению контракта с бывшим защитником «Зенита» Набиуллиным
Ранее футболист не был включен в заявку команды на сезон.
15.07.2022 21:17
Футбол
автор: Владислав Корегин
Полузащитник «Спартака» Урунов может продолжить свою карьеру в клубе чемпионата Южной Кореи
Ранее узбекистанский футболист вернулся в расположение красно-белых после аренды в «Уфе».
15.07.2022 21:03
Футбол
автор: Владислав Корегин
Вот тебе и записной чемпион! Как «Химки» вырвали сенсационную ничью у «Зенита»
В стартовом матче сезона РПЛ-2022/23 подмосковная команда сыграла вничью с питерцами (1:1).
«Он всегда говорил то, что думал». Гаджи Гаджиев — о смерти Георгия Ярцева
Известный футбольный специалист Гаджи Гаджиев в разговоре с «Плеймейкером» отреагировал на известие об уходе на 75-м году жизни бывшего главного тренера «Спартака» и сборной России Георгия Ярцева.
Когда-то его называли «новым Аршавиным»… Бывший спартаковец Козлов умер в 29 лет
По предварительным данным, жизнь Александра Козлова оборвалась из-за оторвавшегося тромба.
Супермодель с ракеткой. Как Мария Шарапова стала самой известной россиянкой на Земле
Цикл публикаций, посвященный 30-летию российского спорта, продолжает статья о теннисистке, сумевшей не только одержать множество побед на корте, но и преобразовать их в сотни миллионов долларов и статус всемирной шоу-звезды.
Расстрел Каттани, игрушки Заремы и похороны Кубка РПЛ. Обзор футбольных мемов
Старт нового сезона в РПЛ - в картинках.
Дотянется ли «Спартак» до бронзы? Расклады в медальной гонке РПЛ-2022/23
Перед стартом очередного сезона Российской Премьер-Лиги главный фаворит очевиден, а вот группа команд, претендующих на попадание в призеры, невероятно широка.
Салихов переиграет прямолинейного китайца! Расклад и лучшие ставки на UFC on ABC 3
В ночь на 17 июля в американском Элмонте состоится очередной турнир UFC, в главном бою которого встретятся топовые полулегковесы Брайан Ортега и Яир Родригес. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других поединках.
1-й тур РПЛ с матчем Карпина против «Динамо»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
15 - 17 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о стартовом туре.
«Сравнения с «Пари Сен-Жермен» — отличная история!» Как в Нижнем презентовали «Пари НН»
Презентация нижегородского клуба РПЛ прошла на Набережной Федоровского.
«Хотим видеть полный стадион — будем биться за каждого болельщика». Галактионов — о новом сезоне «Пари НН»
Главный тренер клуба РПЛ из Нижнего Новгорода Михаил Галактионов на презентации команды поделился ожиданиями от стартующего сезона РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика