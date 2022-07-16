Левандовски провел последнюю тренировку в составе «Баварии»

Нападающий Роберт Левандовски в субботу утром принял участие в тренировке «Баварии», несмотря на скорый уход в «Барселону». Об этом сообщает SPORT1.

По информации источника, польский форвард по собственной инициативе решил приехать на базу мюнхенской команды сегодня, чтобы провести последнюю тренировку и попрощаться с командой.

Ранее сообщалось, что руководство мюнхенской «Баварии» приняло решение продать нападающего Левандовски в летнее трансферное окно за 60 миллионов евро.

Напомним, Левандовски перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии» в июле 2014 года в качестве свободного агента. С тех пор польский форвард провел за мюнхенскую команду 344 встречи, записав на свой счет 344 забитых мяча и 72 голевые передачи, а также заработав 36 желтых карточек.

Добавим, что действующий контракт Левандовски с немецким клубом рассчитан до лета 2023 года, а трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 45 миллионов евро.