Мойзес сообщил о получении предложения от ЦСКА

Защитник «Интернасьонала» Мойзес Барбоза отреагировал на сообщения об интересе к нему со стороны московского ЦСКА.

Ранее слухи об этом прокомментировали в бразильском клубе.

«Да, ЦСКА действительно проявляет интерес ко мне. Переговоры идут через агента и представителей клуба. В свою очередь, Я же сосредоточен на матчах за «Интернасьонал». Когда поступают такие предложения, их нужно обдумать», — цитирует Мойзеса Zona Mista.

В текущем году бразилец провел 17 матчей, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи. Также Мойзес получил восемь желтых карточек.