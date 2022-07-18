Спортивный директор «Фиорентины» заявил, что трансфер Кокорина стал ошибкой для клуба

Спортивный директор «Фиорентины» Даниэле Праде высказался по поводу перехода нападающего Александра Кокорина.

Напомним, что 31-летний россиянин пополнил состав «фиалок» в января 2021 года. Сумма его трансфера из «Спартака» составила 4,5 миллиона евро. В общей сложности россиянин провел за команду 11 матчей, не отличившись результативными передачами.

– Трансфер Кокорина – ошибка, за которую я несу ответственность. Однако в последнее время он играет неплохо, поэтому мы хотим оценить его вновь, – цитирует Праде Fiorentina.it.

Добавим, что действующий контракт Кокорина с «Фиорентиной» рассчитан до конца сезона-2023/24. Ранее сообщалось, что к футболисту проявляют интерес клубы РПЛ.