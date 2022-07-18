В «Карабахе» заявили, что Дзюба не входит в сферу интересов клуба

Пресс-служба «Карабаха» отреагировала на появившуюся новость о том, что клуб может подписать экс-форварда «Зенита» Артема Дзюбу.

Ранее стало известно, что 33-летний футболист находится в Баку, где проведет переговоры по своему возможному переходу в азербайджанскую команду.

– «Карабах» и Дзюба никак не контактировали. Мы даже не интересовались этим трансфером. Это ложь, – приводит слова пресс-службы клуба News.ru.

Напомним, что Дзюба покинул «Зенит» по окончании сезона-2021/22 на правах свободного агента. Он выступал за петербуржцев с 2015 года. Всего за сине-бело-голубых нападающий отыграл 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передач. Вместе с командой футболист стал четырехкратным чемпионом России.

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