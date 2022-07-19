«Ливерпуль» включился в борьбу за форварда «Аякса» Антони

Фланговый нападающий «Аякса» Антони вместо перехода в «Манчестер Юнайтед» может пополнить состав другого клуба АПЛ.
Как сообщает Football Insider, в подписании 22-летнего бразильца заинтересован «Ливерпуль». Отмечается, что амстердамская команда готова продать футболиста за 70 миллионов евро.
Ранее в СМИ появлялась информация о том, что форвард хочет стать игроком «МЮ».
Напомним, Антони выступает за «Аякс» с июля 2020 года. Всего с составе нидерландской команды он отыграл 78 матчей, забил 22 гола и отдал 20 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.
За сборную Бразилии футболист провел шесть встреч.
источник: Football Insider