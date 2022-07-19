«Ливерпуль» включился в борьбу за форварда «Аякса» Антони

От «Нужно искоренять!» до «Молодец, Даша!» Касаткина рассказала о своей ориентации — это вызвало бурную реакцию

12-я ракетка мира Дарья Касаткина совершила редкий для российского спорта каминг-аут, заявив о том, что у нее есть девушка и опубликовав совместное фото с фигуристкой Натальей Забияко. Сердечко в посте не оставило сомнений, что это любовь.