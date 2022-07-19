«ПСЖ» предложил «Манчестер Сити» приобрести Неймара

Руководство «Пари Сен-Жермен» заинтересовано в том, чтобы продать нападающего клуба Неймара в «Манчестер Сити».

Как сообщает Le Parisien, парижский клуб хотел отпустить 30-летнего бразильца в стан «горожан» этим летом. При этом французы рассчитывали включить в данную сделку полузащитника Бернанду Силву. Однако команда АПЛ никак не ответила на данное предложение.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что парижане выставят Неймара на трансфер.

Напомним, что Неймар выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В общей сложности он провел за клуб 144 матча, забил 100 голов и отдал 60 результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 75 миллионов евро.