Фернандес согласовал контракт с «Сантосом»

Правый защитник ЦСКА Марио Фернандес близок к переходу в «Сантос».

Как сообщает «РБ Спорт» со ссылкой на TNT Sports, бразильский клуб согласовал личные условия контракта с 31-лентним футболистом.

Ранее директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что без согласия ЦСКА никакой трансфер невозможен.

Напомним, по окончании сезона-2021/22 Фернандес принял решение временно приостановить профессиональную карьеру. Защитник выступал за ЦСКА с 2012 года. Всего за клуб он провел 329 матчей, забил 11 голов и отдал 47 результативных передач. В составе армейцев футболист стал трехкратным чемпионом России.

Отметим, что в 2016 году Марио Фернандес получил паспорт гражданина РФ и начал выступать за сборную России.