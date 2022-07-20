Агент Фернандеса опроверг слухи о согласовании футболистом личного контракта с «Сантосом»

Агент бразильского защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду опроверг информацию о том, что его клиент согласовал условия личного контракта с «Сантосом».

«Это неправда», - приводит слова Машаду Sport24.ru.

Ранее TNT Sports сообщил, что бразильский клуб согласовал личные условия контракта с 31-лентним футболистом.

Напомним, по окончании сезона 2021/22 бразилец объявил о приостановке своей спортивной карьеры с армейцами и отбыл на родину.

В составе ЦСКА Фернандес трижды выигрывал чемпионат и Суперкубок России и один раз - Кубок страны.