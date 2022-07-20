Пиняев угодил в реанимацию после тренировки «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев досрочно закончил тренировку, так как его увезли в реанимацию. Об этом сообщает «Спорт-экспресс».

По данным источника, у хавбека возникли проблемы с легкими. Отмечается, что во время занятия Пиняев упал на газон и трава попала ему в легкое. После этого хавбеку стало плохо.

Напомним, что Пиняев перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел за самарскую команду во всех турнирах 31 матч. забил два гола и отдал пять результативных передач.