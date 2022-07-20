Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии здоровья Пиняева

Врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев рассказал о состоянии полузащитника Сергея Пиняева.

«Все нормально. Нормально себя чувствует. Завтра будет консилиум врачей. Все решится. Страшного ничего нет, не переживайте. Вернется в строй, не волнуйтесь», - приводит слова Чачаева «СЭ».

Ранее у игрока был диагностирован пневмоторакс. Пневмоторакс - это скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к коллапсу легкого.

Напомним, что во время занятия Сергей упал на газон и трава попала ему в легкое. После этого хавбек был доставлен в реанимацию.

Пиняев перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел за самарскую команду во всех турнирах 31 матч. забил два гола и отдал пять результативных передач.