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Пиняев прокомментировал сообщения о своей госпитализации

21 июля 2022 09:24

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Пиняев поблагодарил всех за моральную поддержку после госпитализации.

«Хочется выразить слова благодарности всем тем, кто выразил поддержку и переживания за мое здоровье. Отдельное спасибо болельщикам «Крыльев Советов», - написал нападающий в своих социальных сетях

Ранее в СМИ появилась информация, что Пиняев попал в реанимацию из-за проблем с легкими. Позже в самарской команде опровергли эту новость, сообщив, что 17-летний вингер почувствовал недомогание во время тренировки и находится на обследовании.

Напомним, что Пиняев перебрался в «Крылья Советов» из «Чертаново» в июле 2021 года за 500 тысяч евро. С тех пор он провел за самарскую команду во всех турнирах 31 матч, забил два гола и отдал пять результативных передач.

источник: «Советский спорт»
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