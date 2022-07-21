«Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Венделом до лета 2027 года

Пресс-служба «Зенита» сообщила о том, что центральный полузащитник Вендел подписал новый контракт с петербургским клубом.
По информации источника, трудовое соглашение между сине-бело-голубыми и 24-летним бразильцем рассчитано до 30 июня 2027 года.
Напомним, что Вендел защищает цвета «Зенита» с октября 2020 года. Всего за российскую команду он отыграл 57 матчей, забил восемь голов и отдал восемь результативных передач. В составе петербуржцев хавбек стал двукратным чемпионом России.
Ранее сообщалось, что Вендел отказался от перехода во «Фламенго» в текущее трансферное окно ради продления контракта с «Зенитом».
источник: ФК «Зенит»