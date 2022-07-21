Мелкадзе заявил, что «Спартак» виноват в уходе Бакаева

Бывший игрок «Спартака» Георгий Мелкадзе, ныне выступающий за «Сочи», высказался о переходе полузащитника Зелимхана Бакаева из московской команды в «Зенит».

25-летний футболист покинул столичную команду по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Хавбек присоединился к петербуржцам на правах свободного агента, заключив с сине-бело-голубыми трехлетнее соглашение.

«Чья вина в том, что «Спартак» не удержал Бакаева? Клуба, однозначно», - приводит слова Мелкадзе «Матч ТВ».

Напомним, что Бакаев является воспитанником академии «Спартака». В прошедшем сезоне он отыграл за столичную команду 35 матчей, забил три гола и отдал шесть результативных передач.