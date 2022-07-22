Защитник «Динамо» Варела находится в шаге от перехода во «Фламенго»

Правый защитник «Динамо» Гильермо Варела в скором времени пополнит состав «Фламенго».

Как сообщает инсайдер ESPN Себас Джованелли, бразильский клуб практически согласовал все условия трансфера 29-летнего уругвайца. Отмечается, что коллективу из Рио-де-Жанейро осталось уладить некоторые детали для закрытия данной сделки.

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Также в своей карьере футболист защищал цвета «Манчестер Юнайтед», «Айнтрахта», «Копенгагена» и «Пеньяроля». В составе сборной Уругвая он провел семь встреч.

Ранее Варела заявил, что не покинет «Динамо» этим летом.