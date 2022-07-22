ЦСКА рассматривает возможность подписания венгерского полузащитника Бараца

Опорный полузащитник «Дебрецена» Петер Барац входит в сферу интересов ЦСКА.

Как сообщает портал Eurostavka, красно-синие планируют подписать 20-летнего хавбека в текущее трансферное окно. Отмечается, что венгерская команда готова продать своего футболиста за сумму чуть более двух миллионов евро.

Напомним, что Барац находится в клубной системе «Дебрецена» с 2016 года. Всего за команду он отыграл 66 матчей, забил семь голов и отдал девять результативных передач. Его контракт рассчитан до 31 декабря 2022-го.