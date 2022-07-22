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Агент защитника «Динамо» Варелы подтвердил переговоры с «Фламенго» по переходу его клиента

При этом представитель футболиста отметил, что московский клуб не хочет ухода уругвайца.
22 июля 2022 22:42
автор: Владислав Корегин

Правый защитник «Динамо» Гильермо Варела может стать игроком «Фламенго» этим летом. Об этом заявил агент футболиста Оскар Бентанкур.

Ранее в СМИ появилась новость о том, что бразильский клуб практически согласовал все условия трансфера 29-летнего уругвайца.

– Что касается переговоров с «Фламенго», то мы разговариваем. Но, могу вам сказать, что «Динамо» очень хочет, чтобы Гильермо остался, – приводит слова Бентанкура «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Варела выступает за «Динамо» с октября 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

Ранее Варела заявил, что не покинет «Динамо» этим летом.

источник: «Евро-футбол.ру»
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