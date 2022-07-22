Осинькин – о поражении «Крыльев Советов» в игре с «Зенитом»: С нашей стороны сегодня футбола не было

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался по поводу поражения самарского клуба от «Зенита» (0:3) в матче второго тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд прошла в пятницу, 22 июля, в Санкт-Петербурге. В составе сине-бело-голубых два гола забил Андрей Мостовой, отличившийся на 6-й и 31-й минутах. Еще одним автором забитого мяча стал Далер Кузяев (12).

– С нашей стороны сегодня футбола не было. Проигрывали 2:0, не успев начать матч. Дальше, когда «Зенит» ведет у себя дома 2:0, при этом команда была предельно мотивированная после первого тура, нам было очень сложно. Мы не смогли оказать давление на соперника. В оставшееся время «Зенит» был попросту сильнее, – цитирует Осинькина «Чемпионат».

Добавим, что в данный момент «Крылья Советов» опустились на четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе три набранных очка.

В следующем туре команда из Самары на своем поле примет «Торпедо». Встреча состоится 31 июля.