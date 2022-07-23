«Мы знаем о его способностях»: главный тренер «Локомотива» – о переходе Ивана Игнатьева

Российский нападающий Иван Игнатьев входил в число самых перспективных игроков России, однако, после перехода в «Рубин» форвард серьезно сдал, угодив в несколько скандалов.

В прошлом сезоне РПЛ Игнатьев, отыгравший вторую часть кампании за «Крылья Советов», забил 1 гол в 5 матчах. Впрочем, этот факт не помешал «Локомотиву» подписать контракт с игроком.

Главный тренер москвичей Йозеф Циннбауэр прокомментировал переход игрока следующим образом:

«Могу сказать, что наш тренерский штаб особо долго не дискутировал. Решение созрело довольно быстро. Может быть, последние два года были не такими впечатляющими… Но мы знаем о его способностях. У меня тоже были игроки, которые из-за своего малого возраста совершали какие-то ошибки, но все исправлялось. Для Игнатьева это большой шанс зарекомендовать, проявить себя и удачно провести сезон».