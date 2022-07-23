«Атлетико» готов избавиться от Гризманна ради подписания Роналду

Мадридский «Атлетико» собирается расстаться с французским нападающим Антуаном Гризманном ради подписания контракта с Криштиану Роналду.

Как сообщает The Times, «Атлетико» хочет подписать нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Для этого «матрасникам» придется сократить расходы на заработную плату.

Сообщается, что француз уже был предложен «Пари Сен-Жермен».

В прошлом сезоне 31-летний француз принял участие в 26 играх «Атлетико» в Примере, забил три гола и отдал пять результативных передач. Рыночная стоимость форварда составляет 35 миллионов евро.

Что касается Роналду, то в минувшем сезоне он сыграл в 30 матчах АПЛ, записав на свой счет 18 голов и оформив три ассиста. Действующий контракт португальца с «красными дьяволами» рассчитан до 30 июня 2023 года.