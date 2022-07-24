Гендиректор «Динамо» Пивоваров огласил цели команды на сезлн 2022/23

Генеральный директор московского «Динамо» Алексей Пивоваров рассказал о целях и задачах команды на текущий сезон.

«Вы видите, что происходит. Условия меняются. Ситуация далека от стабильности. Мы хотим сохранить свое развитие и повторить тот же результат, который был в прошлом сезоне. Может быть, даже и замахнуться на более высокое место», - приводит слова Пивоварова Sport24.ru.

Напомним, по итогам сезона 2021/22 «Динамо» завоевало бронзовые медали чемпионата России, лишь в последнем туре уступив серебро «Сочи» в очном поединке.

В Кубке страны бело-голубые дошли до финала, в котором проиграли «Спартаку» (1:2).