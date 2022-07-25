Дмитрий Селюк: Депутат Терюшков – известный мастер художественного слова

«На протяжении двух лет, как я плотно занялся «Химками», мы понимали, что у нас есть детские школы, порядка 40 детей заключили контракты с клубами. И все сидят на лавках! Молодые игроки сидят на лавках, на их место приходят «варелы». Нужно отказаться от легионеров. Сейчас у нас золотое время. Нужно воспитывать своих игроков», – сказал Терюшков.

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что депутат заблуждается.

– Депутат Терюшков – известный мастер художественного слова, – говорит Селюк. – Никто не мешает воспитывать молодежь, но это надо делать не в командах РПЛ. Для этого есть молодежные команды, есть вторые команды, играющие в ФНЛ или ПФЛ. Но пока я не вижу, что в России воспитали много классных футболистов. Лишь считанные единицы выделяются из общей серой массы.

Возьмите вчерашний матч «Химки» - «Нижний Новгород». Терюшков болеет за «Химки». Так вот, если команды поменяются майками, никто и не заметит. Игра была совершенно нулевая, пока вратарь гостей Нигматуллин не «привез» себе два гола.

Когда нет конкуренции, или конкуренция ослабляется, начинается деградация. А сейчас конкуренция ослабла в связи с большим отъездом легионеров, и мы видим круговорот российских футболистов из клуба в клуб. В тех же «Химках» немало бывших игроков «Спартака».