В Бразилии сообщили о том, что защитник «Динамо» Варела приостановил свой контракт с клубом

Во вторник, 26 июля, стало известно о том, что правый защитник «Динамо» Гильермо Варела приостановил действие своего контракта с московской командой до лета 2023 года.

Как сообщает журналист Фабио Алейшу в своих соцсетях, в самое ближайшее время 29-летний уругваец прилетит в Бразилию для того, чтобы стать игроком «Фламенго».

Напомним, что Варела пополнил состав «Динамо» в октябре 2020 года. Всего за столичную команду он отыграл 48 матчей, отдав три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.

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