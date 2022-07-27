Голы Бензема и Азара принесли «Реалу» ничью в матче с «Америкой»

Мадридский «Реал» не смог переиграть мексиканский клуб «Америка» в товарищеском матче, который состоялся в рамках предсезонного турне испанской команды по США.
В составе мексиканского клуба голами отметились Энри Мартин (5-я минута) и Альваро Фидальго (82, пен.). У испанской команды точные удары на счету Карима Бензема (22) и Эдена Азара (54, пен).
Добавим, что 24 июля в Лас-Вегасе «Реал» со счетом 0:1 уступил «Барселоне».
В следующем матче в рамках заокеанского тура мадридский клуб 31 июля встретится с туринским «Ювентусом».
источник: «Советский спорт»