ЭСК: Левников ошибочно не удалил Соболева в матче «Краснодар» – «Спартак»

ЭСК рассмотрела обращение футбольного клуба «Краснодар» с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова по нескольким эпизодам матча 2-го тура российской премьер-лиги против «Спартака» (1:4).

Как сообщает пресс-служба РФС, судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева на 32-й минуте матча.

Также отмечается, что комиссия не установила очевидной ошибки в решении судьи удалить с поля полузащитника «Краснодара» Александра Черникова на 37-й минуте матча. Кроме того, экспертно-судейская комиссия признала, что судья правильно засчитал взятие ворот команды «Краснодар» на 35-й минуте матча.

Напомним, что «Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Спартака» Александру Соболеву на 32-й минуте матча, взятием ворот «Краснодара» на 35-й минуте матча и удалением игрока «Краснодара» Александра Черникова на 37-й минуте матча.