Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

ЭСК: Левников ошибочно не удалил Соболева в матче «Краснодар» – «Спартак»

Во вторник, 26 июля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
27 июля 2022 13:50
автор: Андрей Ефимов

ЭСК рассмотрела обращение футбольного клуба «Краснодар» с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова по нескольким эпизодам матча 2-го тура российской премьер-лиги против «Спартака» (1:4).

Как сообщает пресс-служба РФС, судья ошибочно не вынес второе предупреждение в матче и, соответственно, не удалил с поля игрока команды «Спартак» №7 Александра Соболева на 32-й минуте матча.

Также отмечается, что комиссия не установила очевидной ошибки в решении судьи удалить с поля полузащитника «Краснодара» Александра Черникова на 37-й минуте матча. Кроме того, экспертно-судейская комиссия признала, что судья правильно засчитал взятие ворот команды «Краснодар» на 35-й минуте матча.

Напомним, что «Краснодар» обратился в комиссию с просьбой оценить работу арбитра Кирилла Левникова в эпизодах с невынесением второго предупреждения игроку «Спартака» Александру Соболеву на 32-й минуте матча, взятием ворот «Краснодара» на 35-й минуте матча и удалением игрока «Краснодара» Александра Черникова на 37-й минуте матча.

источник: РФС
Это интересно:
Бека-Бека перейдёт в Ниццу из Локомотива за 12 млн
«Чемпионат» сообщает: «Ницца» заплатит московскому «Локомотиву» € 12 млн за полузащитника Алексиса Бека-Бека.
27.07.2022 14:50
Футбол
Кечинов считает, что Зиньковский сможет заменить Мозеса в случае его ухода из «Спартака»
Корреспондент «Чемпионата» сообщает: бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о том, кто из российских футболистов может заменить полузащитника Виктора Мозеса. Он отметил, что главным претендентом на это является Антон Зиньковский.
27.07.2022 14:37
Футбол
«Ницца» заплатит «Локомотиву» за трансфер Бека-Бека 15 миллионов евро
Во вторник, 26 июля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
27.07.2022 14:19
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Автор хет-трика в ворота «Урала» Сычевой: Дзюба хороший футболист, но мне больше нравится Смолов
Корреспондент Sport24 сообщает: Неожиданный герой — Владимир Сычевой из «Оренбурга», автор первого хет-трика сезона. 26-летний форвард вышел в перерыве матча с «Уралом», тут же открыл счет, а в итоге за полчаса оформил хет-трик и принес своей команде первую победу после возвращения из первой лиги.
27.07.2022 14:18
Футбол
ЭСК: Левников ошибочно не удалил Соболева в матче «Краснодар» – «Спартак»
Во вторник, 26 июля, состоялось заседание экспертно-судейской комиссии при президенте РФС.
27.07.2022 13:50
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Андрей Червиченко: Мозес будет выбирать между комфортом и деньгами
В среду появилась информация о том, что нигерийский полузащитник «Спартака» может покинуть московскую команду в летнее трансферное окно.
27.07.2022 13:38
Футбол
автор: Андрей Ефимов
«Зенит» рискует вылететь в Первую лигу - адвокат Добровинский
Российский адвокат и меценат Александр Добровинский в интервью «Советскому спорту» поделился мнением, что петербургский «Зенит» рискует вылететь в Первую лигу, если потеряет своих бразильских легионеров.
27.07.2022 13:30
Футбол
В «Торино» не планируют подписывать Мозеса
В среду стало известно, что супруга нигерийского полузащитника красно-белых настаивает на отъезде из России.
27.07.2022 13:05
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Денис Черышев: Полон сил и желания скорее присоединиться к новой команде
В мае 2022 года Черышев объявил об уходе из «Валенсии»
27.07.2022 12:54
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Арустамян заявил, что Мозес в ближайшее время может покинуть «Спартак»
Арустамян заявил, что Мозес в ближайшее время может покинуть «Спартак»
Супруга нигерийского полузащитника красно-белых настаивает на отъезде из России.
27.07.2022 12:05
Футбол
автор: Андрей Ефимов
Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ
«Зенит» превратился в российский филиал Бразилии: в нынешнем сезоне в составе чемпионов России уже семь кудесников мяча! «Плеймейкер» вспоминает их лучших предшественников, которые долгие годы определяли лицо РПЛ и приносили титулы многим клубам.
И в воздух файеры бросали! Как Дибала стал Богом Рима и побил рекорд Роналду по проданным футболкам
Совершенно потрясающие кадры пришли из Рима с, в общем-то, дежурного мероприятия - представления новичка местного футбольного клуба Пауло Дибалы.
«Гео, не бегай ко мне больше». Как РФС приоткрыл дверь на судейскую кухню
В РФС посчитали, что надо сходить в народ – и правильно сделали. В последнее время много вопросов у поклонников футбола и специалистов к механизмам принятия решений в главной футбольной организации.
Медведев побил рекорд Сафина, Непомнящему опять досталось от Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
От Лиги автобусов до Лиги разгромов! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости в картинках и видосиках.
Дюплантис догнал график Бубки! Как состоялся невероятный мировой рекорд шведского гения
В понедельник утром 25 июля по московскому времени в США завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Точку в нем поставил знаменитый шестовик из Швеции Арман Дюплантис, выигравший золото с очередным мировым рекордом – 6 метров 21 сантиметр.
Галицкий не зря ходил в судейскую! Почему владельца «Краснодара» возмутили арбитры матча со «Спартаком»
Второй тур – и снова не обошлось без судейского скандала в матче с участием «Спартака».
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 25.07.2022: на кону 5 550 000 рублей!
25 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Чтобы кого-то купить, сначала надо кого-то продать. Время икс для Роналду!
Будущее Криштиану Роналду по-прежнему висит в воздухе. Последним вариантом для ухода из «Манчестер Юнайтед» остается мадридский «Атлетико», в котором не исключают, что сделка действительно возможна.
Удаление, пенальти, гол через себя! Как «Локо» и «Ростов» устроили триллер в Черкизове (видео)
В заключительном матче 2-го тура РПЛ железнодорожники в концовке смогли уйти от поражения, отыгравшись в меньшинстве (2:2).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика