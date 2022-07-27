Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В ЭСК РФС после «Спартака» анонсировали встречу с «Краснодаром»

Комиссия готова провести собрания со всеми клубами РПЛ.
27 июля 2022 21:40
автор: Александр Шульгин

Член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Николай Левников поделился своими впечатлениями от встречи с игроками московского «Спартака», а также заявил, что ведомство готово приехать к любому клубу РПЛ для разъяснения тонкостей современных правил.

«Впечатление от встречи очень позитивное.

Подчеркну, что это была встреча не конкретно со «Спартаком». По инициативе руководителя департамента приглашения для участия в таких собраниях были разосланы всем 16 клубам РПЛ. Если кто-то захочет встретиться в таком же формате - у него будет такая возможность.

Насколько мне известно, желание уже изъявил «Краснодар», так что в ближайшее время пообщаемся и с ними. При этом в таком же составе: руководители, а также кто-нибудь из арбитров топ-уровня», - приводит слова Левникова «РИА Новости».

Напомним, во втором туре РПЛ «Спартак» встречался как раз с «Краснодаром». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей и ознаменовался рядом спорных судейских решений.

источник: «РИА Новости»
Это интересно:
Кристиан Нобоа - о будущем в «Сочи»: Я хочу быть счастливым и спокойным
Действующее соглашение эквадорца рассчитано до окончания нынешнего сезона.
27.07.2022 22:30
Футбол
автор: Александр Бойченко
Официально: Луис Суарес вернулся в клуб, в котором начинал карьеру - «Насьональ»
Уругвайский клуб подписал форварда на правах свободного агента.
27.07.2022 22:06
Футбол
автор: Александр Бойченко
Терюшков призвал клубы РПЛ полностью отказаться от легионеров
Скандальные уходы иностранцев из команд продолжаются.
27.07.2022 21:49
Футбол
автор: Александр Шульгин
В ЭСК РФС после «Спартака» анонсировали встречу с «Краснодаром»
Комиссия готова провести собрания со всеми клубами РПЛ.
27.07.2022 21:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
Капелло - о Кокорине: Нереализованный талант
Нынешний клуб россиянина - «Фиорентина».
27.07.2022 21:21
Футбол
автор: Александр Бойченко
Нападающий «Краснодара» Олусегун заявил, что он может играть лучше, чем Мбаппе
Нигериец выступает за «быков» с августа 2021-го года.
27.07.2022 21:17
Футбол
автор: Александр Бойченко
Шунин - об отъезде Варелы из «Динамо»: Ситуация такая, что повлиять на нее сложно
Ранее уругвайский защитник в тайне покинул расположение бело-голубых.
27.07.2022 20:39
Футбол
автор: Александр Бойченко
Неймар предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве при переходе из «Сантоса» в «Барселону»
Трансфер случился в 2013 году.
27.07.2022 20:17
Футбол
автор: Александр Бойченко
В «Рубине» ответили на вопрос, как долго Дзюба будет тренироваться с командой
Экс-форвард «Зенита» так не нашел новый клуб.
27.07.2022 19:48
Футбол
автор: Александр Бойченко
Агент Мойзеса заявил, что игрок завтра прилетает в Москву
Защитник станет игроком ЦСКА.
27.07.2022 19:35
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Краснодар» заплатит за Галицкого 200 тысяч». Артур Григорьянц — о штрафах
Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги заседания, где рассматривались события 2-го тура РПЛ.
Если бы не Левников, не было бы никаких 1:4? РФС признал, что «Спартаку» подсудили в Краснодаре
Экспертная судейская комиссия РФС опубликовала отчеты по второму туру РПЛ. Увы, наши арбитры своими действиями явно повлияли на результаты.
Приглашение Назарова и часы от Дрейка. Букмекерский обзор
Последние новости из мира беттинга.
Ах, карнавал, карнавал! Лучшие бразильцы в истории РПЛ
«Зенит» превратился в российский филиал Бразилии: в нынешнем сезоне в составе чемпионов России уже семь кудесников мяча! «Плеймейкер» вспоминает их лучших предшественников, которые долгие годы определяли лицо РПЛ и приносили титулы многим клубам.
И в воздух файеры бросали! Как Дибала стал Богом Рима и побил рекорд Роналду по проданным футболкам
Совершенно потрясающие кадры пришли из Рима с, в общем-то, дежурного мероприятия - представления новичка местного футбольного клуба Пауло Дибалы.
«Гео, не бегай ко мне больше». Как РФС приоткрыл дверь на судейскую кухню
В РФС посчитали, что надо сходить в народ – и правильно сделали. В последнее время много вопросов у поклонников футбола и специалистов к механизмам принятия решений в главной футбольной организации.
Медведев побил рекорд Сафина, Непомнящему опять досталось от Карлсена. Новые приключения наших нейтралов
Обзор соревнований, где российские спортсмены продолжают выступать в нейтральном статусе.
От Лиги автобусов до Лиги разгромов! Обзор футбольных мемов
Главные футбольные новости в картинках и видосиках.
Дюплантис догнал график Бубки! Как состоялся невероятный мировой рекорд шведского гения
В понедельник утром 25 июля по московскому времени в США завершился чемпионат мира по легкой атлетике. Точку в нем поставил знаменитый шестовик из Швеции Арман Дюплантис, выигравший золото с очередным мировым рекордом – 6 метров 21 сантиметр.
Галицкий не зря ходил в судейскую! Почему владельца «Краснодара» возмутили арбитры матча со «Спартаком»
Второй тур – и снова не обошлось без судейского скандала в матче с участием «Спартака».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика