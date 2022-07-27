В ЭСК РФС после «Спартака» анонсировали встречу с «Краснодаром»

Член экспертно-судейской комиссии при президенте РФС Николай Левников поделился своими впечатлениями от встречи с игроками московского «Спартака», а также заявил, что ведомство готово приехать к любому клубу РПЛ для разъяснения тонкостей современных правил.

«Впечатление от встречи очень позитивное.

Подчеркну, что это была встреча не конкретно со «Спартаком». По инициативе руководителя департамента приглашения для участия в таких собраниях были разосланы всем 16 клубам РПЛ. Если кто-то захочет встретиться в таком же формате - у него будет такая возможность.

Насколько мне известно, желание уже изъявил «Краснодар», так что в ближайшее время пообщаемся и с ними. При этом в таком же составе: руководители, а также кто-нибудь из арбитров топ-уровня», - приводит слова Левникова «РИА Новости».

Напомним, во втором туре РПЛ «Спартак» встречался как раз с «Краснодаром». Матч завершился со счетом 4:1 в пользу гостей и ознаменовался рядом спорных судейских решений.