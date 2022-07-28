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Роналду изъявил желание расторгнуть контракт с «Манчестер Юнайтед»

Трудовое соглашение португальского футболиста с командой АПЛ рассчитано до лета 2023 года.
28 июля 2022 10:23
автор: Владислав Корегин

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду обсудил с руководством клуба свое будущее.

По информации The Daily Mail, 37-летний португалец заявил о желании расторгнуть свой контракт с «красными дьяволами» для того, чтобы перейти в команду-участницу Лиги чемпионов сезона-2022/23. Отмечается, что «манкунианцы» не заинтересованы в завершении трудового сотрудничества с футболистом.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Атлетико» продолжает следить за ситуацией с португальцем на случай, если его подписание может стать реальностью.

Напомним, что Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» летом 2021 года – на его счету 24 забитых мяча и три результативных передачи в 39 проведенных матчах за клуб в прошедшем сезоне. Его действующий контракт рассчитан до 30 июня 2023 года.

источник: The Daily Mail
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