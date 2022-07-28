В Сети обнародовали расписку Федуна о премиях для Газизова в «Спартаке»

В Сети была опубликована фотография расписки владельца «Спартака» Леонида Федуна для бывшего генерального директора клуба Шамиля Газизова.

Отметим, что данную информацию обнародовал телеграм-канал Baza.

– Специальный бонус 1 миллион евро выплачивается ежегодно от лица Президента клуба за участие в еврокубках. В течение трех лет стороны согласились подготовить опцион на 10 (десять) % ФКСМ для Ш. Газизов, – говорится в тексте расписки.

Добавим, что в четверг, 28 июля, верховный суд Башкирии не удовлетворил иск Газизова к «Спартаку». Отмечается, что в суде признали недостаточными доводы представителя 54-летнего россиянина о том, что увольнение специалиста с поста гендиректора красно-белых, а также расторжение трудового договора и взыскание заработка за время вынужденных прогулов являются незаконными.