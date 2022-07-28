В Госдуме отреагировали на скандирование турками фамилии Путина

Член комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин высказался об инциденте на матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Фенербахче» - «Динамо К», когда турецкие фанаты начали скандировать фамилию президента России Владимира Путина.

«УЕФА не ограничивается российским спортом - теперь будут наказаны турецкие болельщики, которые имели неосторожность скандировать на трибунах имя президента России. Строго говоря, эта была такая эмоциональная форма поддержки своей команды, а вовсе не политический акт», - приводит слова Пайкина ТАСС.

Отметим, что по ходу встречи фанаты турецкого клуба скандировали фамилию президента России Владимира Путина. По этой причине главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался посетить послематчевую пресс-конференцию.

В следующей стадии Лиги чемпионов «Динамо» встретится с австрийским «Штурмом».