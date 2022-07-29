Дмитрий Селюк: В матче с «Оренбургом» можно смело ставить на победу «Спартака»

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился прогнозом на матч 3-го тура чемпионата российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Оренбургом».

– «Оренбург» разгромил «Урал»? И что? «Урал» сегодня, это, как говорится, ниже падать некуда. Настроение у футболистов «Спартака» отличное после победы в Краснодаре. Первый домашний матч сезона, можно смело ставить с на победу «Спартака», – рассказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что после первых двух туров чемпионата «Спартак», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», имея в активе три очка, располагается на девятой строчке.