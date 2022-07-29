Дмитрий Селюк: Команда в Воронеже подобралась неплохая, но класс «Динамо» все же выше

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился прогнозом на матч 3-го тура чемпионата российской премьер-лиги между «Факелом» и «Динамо».

– Команда в Воронеже подобралась неплохая, в отличие от «Торпедо» или «Оренбурга». Пока «Факел» выглядит предпочтительнее из всех вышедших из первой лиги. Понятно, что «Факел» будет идти вперед перед своими болельщиками, желания у футболистов много, но класс «Динамо» все же выше, – сказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что после первых двух туров чемпионата «Динамо», набрав четыре очка, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел», имея в активе одно очко, располагается на 12-й строчке.