Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Евгений Ловчев: В Воронеже соскучились по большому футболу, игроки «Факела» будут рвать и метать

Встреча состоится в субботу, 30 июля, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.
29 июля 2022 14:55
автор: Юрий Волохов

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поделился прогнозом на матч 3-го тура чемпионата российской премьер-лиги между «Факелом» и «Динамо».

В Воронеже болельщики соскучились по большому футболу, а тут сразу «Динамо» приедет. Игроки «Факела» будут рвать и метать, будут выкладываться по полной. Но «Динамо» более слаженная команда – свой гол, а то и два забьет и выиграет, сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что после первых двух туров чемпионата «Динамо», набрав четыре очка, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел», имея в активе одно очко, располагается на 12-й строчке.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Евгений Ловчев: «Зенит» сильнее «Локомотива» – забьет мяча три-четыре
Встреча состоится в субботу, 30 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
29.07.2022 15:19
Футбол
автор: Юрий Волохов
Кавазашвили выразил уверенность, что «Спартак» разгромит «Оренбург»
Команды встретятся в 3-м туре РПЛ.
29.07.2022 15:18
Футбол
автор: Александр Бойченко
Агент – о переходе Мендеса в ЦСКА: Виктор посчитал, что РПЛ - большая и сильная лига в Европе
Чилиец заключил контракт сроком на три года.
29.07.2022 15:10
Футбол
автор: Александр Бойченко
Дмитрий Селюк: «Зенит» обыграет «Локомотив» в одну калитку, слишком уж велика разница в составах
Встреча состоится в субботу, 30 июля, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.
29.07.2022 15:08
Футбол
автор: Юрий Волохов
Паршивлюк рассказал, что с пониманием отнесся к решению Варелы покинуть «Динамо»
В скором времени уругвайский футболист пополнит состав «Фламенго».
29.07.2022 15:06
Футбол
Евгений Ловчев: «Спартак» в Краснодаре мне понравился, игра с «Оренбургом» будет определяющей
Встреча состоится в воскресенье, 31 июля, на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
29.07.2022 15:01
Футбол
автор: Юрий Волохов
Евгений Ловчев: В Воронеже соскучились по большому футболу, игроки «Факела» будут рвать и метать
Встреча состоится в субботу, 30 июля, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.
29.07.2022 14:55
Футбол
автор: Юрий Волохов
Дмитрий Селюк: Команда в Воронеже подобралась неплохая, но класс «Динамо» все же выше
Встреча состоится в субботу, 30 июля, на «Центральном стадионе профсоюзов» в Воронеже.
29.07.2022 14:48
Футбол
автор: Юрий Волохов
Семин похвалил Оздоева за переход в «Фатих Карагюмрюк»
Россиянин перебрался в турецкий клуб.
29.07.2022 14:33
Футбол
Ещенко подписал контракт с ногинским «Знаменем» из второй лиги
Последним клубом футболиста был «Спартак».
29.07.2022 14:15
Футбол
Роналду у разбитого корыта! Обмен на Гризманна зарубили, трансфер в Лиссабон — заблокировали
Криштиану Роналду, вокруг которого много слухов о его уходе из «МЮ», решил прервать молчание и наехал на прессу.
200 тысяч за ужин с Орзул, по 150 тысяч — за артефакты от Большунова и Загитовой! Как прошел аукцион «Гольф во благо»
В гольф-клубе «Пестово» состоялся благотворительный аукцион «Гольф во благо» в поддержку фонда «Созвездие Добра», организованный «Лигой Ставок» и Федерацией гольфа Московской области. По итогам мероприятия было собрано более миллиона рублей на нужды сирот Казани.
А не замахнуться ли Хэмилтону на первую победу в сезоне? Расклады перед Гран-при Венгрии
29 - 31 июля на автодроме «Хунгароринг» пройдет тринадцатый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
3-й тур РПЛ с матчем «Зенит» — «Локомотив»: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
29 - 31 июля пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о третьем туре.
Армейская угроза «Зениту»? Как ЦСКА анонсировал четырех новичков
Не каждый день в наш чемпионат приезжают игроки, заигранные за приличные сборные. Они и раньше не слишком жаловали РПЛ, а после всем известных событий тем более стали редким явлением.
Яростная атака на верхний край плинтуса! Как на нашем ТВ смотрели начало нового футбольного сезона
Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Несмотря на старт чемпионата страны по футболу, зрительская аудитория продолжает пребывать в летней спячке, которой способствуют антироссийские санкции.
Виктора Бута поменяют на Бриттни Грайнер? Звезда НБА дает показания в химкинском суде и ждет помощи от Байдена и Кремля
Администрация США предложила России обменять своих граждан бывшего морского пехотинца Пола Уилана и двукратную олимпийскую чемпионку по баскетболу Бриттни Грайнер на предпринимателя Виктора Бута.
Ее золотая жила. Как Алина Загитова выиграла за два года все и бросила спорт еще школьницей
Карьера этой фигуристки была едва ли не самой короткой в нашей стране. Но при этом – парадокс! – и одной из самых успешных.
Русский день в Лиге чемпионов! Черчесов разгромил словаков, Хайкин уничтожил североирландцев
В ответном матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ-2022/23 «Ференцварош» Станислава Черчесова одержал крупную победу над братиславским «Слованом» (4:1).
«Краснодар» заплатит за Галицкого 200 тысяч». Артур Григорьянц — о штрафах
Глава КДК РФС Артур Григорьянц подвел итоги заседания, где рассматривались события 2-го тура РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика