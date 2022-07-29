Евгений Ловчев: В Воронеже соскучились по большому футболу, игроки «Факела» будут рвать и метать

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поделился прогнозом на матч 3-го тура чемпионата российской премьер-лиги между «Факелом» и «Динамо».

– В Воронеже болельщики соскучились по большому футболу, а тут сразу «Динамо» приедет. Игроки «Факела» будут рвать и метать, будут выкладываться по полной. Но «Динамо» более слаженная команда – свой гол, а то и два забьет и выиграет, – сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что после первых двух туров чемпионата «Динамо», набрав четыре очка, занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Факел», имея в активе одно очко, располагается на 12-й строчке.