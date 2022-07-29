Евгений Ловчев: «Спартак» в Краснодаре мне понравился, игра с «Оренбургом» будет определяющей

Лучший футболист СССР 1972 года Евгений Ловчев поделился прогнозом на матч 3-го тура чемпионата российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Оренбургом».

– «Спартак» в Краснодаре мне понравился боевитостью и хорошей залихватостью. Больше играют вперед, им явно такая игра нравится. Давно «Спартак» не забивал четыре на выезде. Но сколько мы уже видели таких домашних игр со средними командами, когда соперник стоит всей командой возле своей штрафной. Эта игра будет определяющей, – сказал Ловчев в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что после первых двух туров чемпионата «Спартак», набрав четыре очка, занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», имея в активе три очка, располагается на девятой строчке.