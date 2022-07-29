Дмитрий Селюк: «Зенит» обыграет «Локомотив» в одну калитку, слишком уж велика разница в составах

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился прогнозом на матч 3-го тура чемпионата российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Локомотивом».

– Думаю, «Зенит» обыграет «Локомотив» в одну калитку. Слишком велика разница в составах, в классе футболистов. «Зенит» воткнет – и не один, – рассказал Селюк в интервью «Советскому спорту».

Добавим, что после первых двух туров чемпионата «Зенит», набрав четыре очка, занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив», имея в активе два очка, располагается на десятой строчке.